Cina, riforma imprese Stato completata per oltre 90%

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - La Cina ha completato oltre il 90% dei compiti principali fissati in un piano d'azione triennale volto a riformare le imprese locali di proprietà dello stato, secondo quanto emerso da una riunione del Gruppo dirigente per la Riforma delle imprese statali che fa capo al Consiglio di Stato.

Secondo quest'ultima, il piano d'azione 2020-2022, che si fonda su decenni di sforzi per trasformare le imprese di proprietà dello stato in aziende competitive e moderne, ha determinato l'impegno da parte delle varie località e numerosi progressi.

Nel corso della riunione è stato affermato che la riforma della corporate governance delle imprese di proprietà dello stato si è essenzialmente conclusa e che queste non sono praticamente più tenute a svolgere funzioni sociali.

Nel frattempo, secondo quanto osservato durante l'incontro, sono stati fatti passi avanti in settori chiave, tra cui l'ottimizzazione del moderno sistema aziendale e il meccanismo di funzionamento orientato al mercato. (XINHUA)