Cina: rallenta contrazione logistica dell'e-commerce

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - Nel mese d'aprile il settore logistico per l'e-commerce in Cina ha registrato una contrazione più lenta rispetto a marzo, come evidenzia un'indagine industriale condotta congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e dal colosso dell'e-commerce JD.com.

Quest'ultima mostra che l'indice che traccia le attività logistiche dell'e-commerce si è attestato ad aprile a 102,2 punti, in calo di 1,8 punti rispetto al mese precedente.

Tale contrazione si è ridotta rispetto a quella registrata a marzo, in quanto le politiche governative per la logistica hanno alleviato gli effetti del Covid-19; tuttavia, stando all'indagine, la domanda deve ancora riprendersi.

Il sottoindice per il volume d'affari è sceso di 5,8 punti dal mese precedente arrivando a 112,4 punti.

Il sottoindice per i costi delle imprese invece è aumentato il mese scorso di 0,8 punti, avvicinandosi, secondo il sondaggio, all'ultimo massimo registrato nel 2016. (XINHUA)