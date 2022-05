Cina: 'l'industria dei fondi colga opportunità'

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - Fang Xinghai, vice presidente della China Securities Regulatory Commission, ha detto che il mercato dei capitali e l'industria dei fondi si trovano ancora in un importante periodo di opportunità strategica, nonostante le sfide affrontate dall'economia in generale.

Le osservazioni del funzionario sono emerse durante una riunione dell'Asset Management Association of China.

Fang ha asserito che l'industria dei fondi dovrebbe cogliere le opportunità, concentrarsi sullo sviluppo di alta qualità e servire in modo migliore l'economia reale.

Il mese scorso, nell'ambito di una riunione chiave la Cina ha posto enfasi sul ruolo del capitale. Sforzi saranno profusi al fine di regolare e guidare lo sviluppo sano del capitale ai sensi della legge e per fare posto al suo ruolo positivo quale fattore di produzione significativo. (XINHUA)