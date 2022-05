Cina: 'corsi di cucina' nelle scuole animano il web

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - All'inizio di questa settimana, sono diventati virali sui social media cinesi i post su un corso di cucina per giovani studenti, che beneficiano di un rinnovato programma scolastico dedicato alle abilità utili nella vita quotidiana che entrerà in vigore negli istituti a livello nazionale questo settembre.

L'argomento in questione infatti è diventato rapidamente il top trending topic su Weibo, il Twitter cinese, scatenando nei giorni successivi accese discussioni tra i netizen in merito all'imminente programma scolastico.

CORSI 'FRESCHI IN TAVOLA' Il contenuto dei post sui social media si basa su un nuovo standard di offerta formativa nazionale per l'istruzione obbligatoria lanciato dal ministero dell'Istruzione cinese il quale delinea diversi corsi di cucina e nutrizione dedicati agli studenti di diversi gradi.

Agli alunni di prima e seconda elementare è raccomandato di imparare a sbucciare la frutta, a preparare il tè ad acquisire una conoscenza di base della nutrizione e la capacità di partecipare alle attività domestiche che riguardano la cucina di base.

Per gli studenti al quinto e sesto anno delle elementari invece, l'asticella è posta più in alto e a loro è richiesto di acquisire le competenze di base in cucina, quali friggere e stufare nonché essere in grado di preparare un pasto nutriente per le proprie famiglie.

Oltre alle competenze essenziali come quelle ai fornelli e riguardanti la gestione della casa, il programma è anche pensato per arricchire le conoscenze e le competenze dei ragazzi nel lavoro di produzione e nei servizi.

Il Ministero stesso ha precisato: "Attraverso l'apprendimento e l'esperienza, gli studenti svilupperanno il rispetto per il lavoro, la capacità di apportare innovazioni e di applicare le conoscenze e le competenze nella vita reale, nonché un senso di responsabilità sociale". (SEGUE)