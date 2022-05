Cina: 'corsi di cucina' nelle scuole animano il web (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - UN'ACCESA DISCUSSIONE Molti netizen hanno ben accolto il programma sulle abilità utili nella vita quotidiana e hanno espresso la propria felicità per il cambiamento del modello di istruzione.

"Avrebbero dovuto farlo prima. I bambini oggi hanno carenze in termini di attività fisiche adeguate e riescono a malapena distinguere le colture di grano da quelle di riso. La loro competenza nelle abilità della vita quotidiana è tutt'altro che soddisfacente", commenta un utente su Douyin, la versione cinese di TikTok in un intervento che finora ha raccolto 24.000 like e ricevuto quasi 500 risposte.

"La vita è una questione di apprendimento. La saggezza e il carattere dei bambini si formano e si plasmano quando affrontano successivamente le sfide della vita", scrive un altro utente su Weibo.

Alcuni utenti online, tuttavia, hanno espresso la propria preoccupazione in merito al fatto che, trattandosi di un'offerta formativa non fondamentale, il programma non può essere completamente implementato nelle scuole, mentre altri sono preoccupati che questo possa rappresentare semplicemente un onere in più per i genitori.

"Le scuole dovrebbero essere in prima linea nell'insegnare le abilità della vita quotidiana, mentre le famiglie dovrebbero avere un ruolo di supporto. Le scuole, le famiglie e la società dovrebbero lavorare insieme per promuovere l'istruzione", afferma Gu Jianjun, un funzionario del Ministero.

I genitori, secondo Gu, dovrebbero incoraggiare i propri figli all'impegno attivo e cooperare con gli istituti per guidare i ragazzi nel fare pratica delle abilità utili nel quotidiano.

"È così che la scuola dovrebbe essere", si legge in un ulteriore commento di un altro utente online che ha raccolto circa 32.000 like. (XINHUA)