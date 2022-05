Cina: al via 26 maggio expo dedicata a big data

(XINHUA) - GUIYANG, 07 MAG - L'edizione 2022 della China International Big Data Industry Expo si svolgerà online il 26 maggio. Lo hanno fatto sapere oggi gli organizzatori dell'evento.

Nel corso degli ultimi sette anni, l'evento è stato ospitato dalla città di Guiyang nella provincia sudoccidentale cinese del Guizhou. Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, quest'anno si svolgerà sotto forma di conferenza cloud, come precisato dagli organizzatori.

L'expo funge da piattaforma fondamentale per gli scambi all'interno del settore e rappresenta una forza trainante per lo sviluppo globale dei big data.

L'evento di quest'anno, della durata di un giorno, presenta otto forum online che interessano argomenti come il metaverso, la sicurezza dei dati e la circolazione dei dati.

Durante l'evento saranno inoltre mostrati i più importanti risultati a livello mondiale nella tecnologia dei big data e nel mondo aziendale, con 437 esiti scientifici e tecnologici raccolti finora.

In qualità di prima zona pilota nazionale per i big-data, la provincia del Guizhou ha promosso l'industria dei big-data quale spina dorsale del suo sviluppo di alta qualità a livello sociale ed economico.

Secondo i piani del governo locale, il valore totale della produzione dell'industria dei big-data e delle informazioni elettroniche della provincia supererà i 350 miliardi di yuan (circa 52,5 miliardi di dollari) entro il 2025, con l'economia digitale che rappresenta circa la metà del suo Pil. (XINHUA)