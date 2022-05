Cina aggiorna regole per piattaforme livestreaming

(XINHUA) - PECHINO, 07 MAG - Le autorità cinesi hanno introdotto una serie di regolamenti aggiornati sul settore del livestreaming con lo scopo di salvaguardare i minorenni.

Le nuove regole, emesse congiuntamente da quattro dipartimenti centrali, tra cui la National Radio and Television Administration e la Cyberspace Administration of China, sono state pubblicate oggi.

Stando a queste ultime, i minori non potranno acquistare regali virtuali in favore dei livestreamer delle piattaforme online mentre chi ha meno di 16 anni non potrà esibirsi come livestreamer.

Quanto ai candidati di età compresa tra i 16 e i 18 anni, secondo il documento, questi dovranno presentare il consenso dei loro tutori.

Si richiede che le piattaforme migliorino i servizi rivolti agli adolescenti e che cessino di proporre servizi dedicati ai minori dopo le 10:00 di sera, al fine di assicurarsi che i più giovani possano godere di un adeguato riposo.

Nel documento si richiede inoltre l'istituzione di un meccanismo di coordinamento tra agenzie per stringere i controlli. (XINHUA)