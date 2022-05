Argentina acquista treni a nuova energia cinesi

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 07 MAG - Crrc Tangshan Co., Ltd., un importante produttore di treni ad alta velocità cinese, ha annunciato ieri la sottoscrizione del un progetto per lo sviluppo di un treno per metropolitana leggera a nuova energia con le autorità della provincia di Jujuy in Argentina.

Si tratta della prima volta in cui i treni elettrici a batteria per metropolitana leggera cinesi saranno utilizzati dal sistema di trasporto argentino.

Il treno è articolato in sei assi corre con una velocità massima di 60 km orari e la sua capacità massima di passeggeri è pari a 72 persone. L'azienda ha precisato che il convoglio è dotato di cabine su entrambi i lati e consente la guida bidirezionale.

Il treno adotterà la tecnologia di azionamento con batteria al litio e farà pieno uso delle abbondanti risorse di energia solare del Jujuy quale fonte energetica per il veicolo, soddisfacendo nel contempo le esigenze turistiche della provincia.

Tan Mu, direttore generale della società, ha spiegato che l'azienda collaborerà a stretto contatto con i team competenti di Jujuy per lo scambio tecnico, la formazione del personale e la manutenzione del veicolo.

Gerardo Morales, il governatore della provincia argentina, ha sottolineato che il progetto favorirà notevolmente lo sviluppo di nuovi treni per metropolitana leggera nel Paese e anche nel resto del Sud America.

Nel 2015, il treno diesel a unità multipla e scartamento metrico dell'azienda cinese è uscito dalla linea di produzione ed è stato inviato in Argentina via mare. (XINHUA)