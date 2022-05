Covid: situazione in Cina sta migliorando

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - L'attuale situazione della pandemia di Covid-19 in Cina sta prendendo una svolta positiva, ha rivelato oggi Wu Liangyou, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale.

Il vice direttore della divisione dell'ente per il controllo e la prevenzione delle malattie ha reso noto nel corso di una conferenza stampa tenutasi in data odierna che durante i cinque giorni di vacanza legati alla Festa del Lavoro, la situazione epidemica nel Paese è rimasta perlopiù sotto controllo.

Secondo Wu, Shanghai sta registrando un continuo calo in termini di numeri di nuove infezioni giornaliere. Al contempo, Pechino ha diminuito il rischio di diffusione del virus conducendo test molecolari di massa nelle aree chiave e adottando misure di contenimento attive.

Tuttavia, il vice direttore ha anche segnalato che province come il Liaoning, lo Zhejiang e l'Henan stanno riportando nuove ondate epidemiche, e le fonti devono ancora essere determinate, pertanto, ha aggiunto Wu, sono necessari sforzi urgenti al fine di rispondere ai casi a grappolo a livello regionale.

La Commissione Sanitaria Nazionale, insieme ad altri dipartimenti ad essa connessi, continuerà a guidare le autorità regionali nell'attuazione rigorosa delle misure di prevenzione e controllo dell'epidemia, in modo tale da rafforzare i meccanismi di difesa contro il virus. (XINHUA)