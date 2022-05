Covid: Cina, rapidità intervento fondamentale

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Oggi un funzionario della sanità cinese ha dichiarato che il Paese asiatico è entrato in una nuova fase della lotta al Covid-19, caratterizzata da misure di risposta rapida e interventi precoci per far fronte alla variante Omicron, altamente contagiosa e sfuggente.

Nella nuova fase, iniziata a marzo, si stanno prendendo misure decise e rigorose per eliminare la trasmissione all'interno delle comunità, compresa la gestione delle fonti di infezione, l'interruzione delle vie di trasmissione e la protezione dei gruppi vulnerabili, ha affermato nel corso di una conferenza stampa Liang Wannian, capo di un gruppo di esperti sul Covid-19 della Commissione Sanitaria Nazionale.

Sottolineando l'importanza della velocità nella lotta contro Omicron, Liang ha precisato che dovrebbero essere compiuti sforzi per intensificare il monitoraggio nelle 'fever clinic' (centri specializzati per i pazienti che mostrano sintomi influenzali) e le attività di test nei gruppi chiave, al fine di identificare i casi il prima possibile.

L'esperto ha aggiunto che dovrebbero essere allestiti più istituti sanitari designati, ospedali temporanei e strutture di quarantena, in modo da assicurare un potenziamento rapido della capacità di ammissione in caso di necessità.

Liang ha anche rimarcato l'importanza delle misure di prevenzione e di controllo in luoghi molto popolati o in strutture come le case di cura per anziani. (XINHUA)