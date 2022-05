Covid: Cina, oltre 1,25 mld completamente vaccinati

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Alla fine di ieri, più di 1,25 miliardi di cinesi sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19, una cifra pari all'88,74% della popolazione totale del Paese. Lo ha annunciato oggi Wu Liangyou della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa.

Secondo il funzionario fino a ieri circa 3,35 miliardi di dosi di preparazioni anti Covid-19 sono state somministrate in tutta la Cina continentale e quasi 757 milioni di persone hanno ricevuto il richiamo.

Per quanto riguarda gli anziani, quasi 228 milioni di persone dai 60 anni in su sono state inoculate. Tra loro, quasi 216 milioni hanno completato il ciclo vaccinale e oltre 162 milioni hanno ricevuto il richiamo, ha aggiunto Wu. (XINHUA)