Covid: Cina, 66 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Pechino ha riportato 66 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale tra le 15:00 di ieri e le 15:00 di oggi (ora locale), stando a quanto reso noto dalle autorità locali.

Nella giornata di ieri sono state circa 20,74 milioni le persone campionate con test molecolari nella capitale e gli esiti di cinque provette sono risultati positivi, secondo quanto emerso da una conferenza stampa tenuta dal governo municipale.

Un'area nel distretto di Chaoyang è stata aggiornata da area a medio rischio per Covid-19 a zona ad alto rischio, portando il numero totale di aree ad alto rischio a Pechino a 18 e a 30 le zone a medio rischio.

Il distretto di Chaoyang effettuerà ulteriori tamponi molecolari in tutto il distretto il 7, l'8 e il 9 maggio, mentre in precedenza, tali test sono stati condotti a Chaoyang il 25, il 27 e il 29 aprile e nuovamente il 1°, il 3, il 4 e il 5 maggio. (XINHUA)