Covid: a Shanghai 245 casi locali confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 06 MAG - La metropoli cinese di Shanghai ha segnalato ieri 245 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 4.024 asintomatici locali; lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Secondo quanto emerso oggi in una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo delle epidemie, dal 22 aprile, quindi da due settimane consecutive, la città sta assistendo a un calo del numero di nuovi positivi segnalati in un solo giorno.

Shanghai è riuscita a interrompere la trasmissione comunitaria del Covid-19 nei suoi sette distretti e in alcune comunità e circoscrizioni della Pudong New Area.

Dal 1° al 5 maggio, sono stati prelevati nella municipalità campioni da più di 45 milioni di persone per l'esecuzione dei tamponi molecolari e sulla base dei risultati di tali test, la città ha effettuato il riassetto in termini di portata della sua classificazione a tre livelli per le aree a rischio Covid-19.

