Covid: a Shanghai 245 casi locali confermati (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 06 MAG - Attualmente, il numero di persone che vivono in 'aree a gestione chiusa' è sceso a 2,35 milioni, quello di coloro che si trovano in 'aree di controllo restrittivo' è di circa 4,3 milioni mentre nelle 'aree di prevenzione' il numero dei presenti è aumentato raggiungendo gli oltre 16,6 milioni.

Alla data di ieri, sono in totale 17.644 i pazienti in cura presso le strutture ospedaliere designate di Shanghai e 97.327 quelli che si trovano negli ospedali di emergenza.

Ammonta invece a 481.881 il totale delle persone che sono state dimesse dagli ospedali a seguito di guarigione, pari a oltre l'80% del numero complessivo di casi di Covid-19 a trasmissione locale riscontrati nell'ultima recrudescenza di Shanghai. (XINHUA)