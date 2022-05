Cina: scienziati, generare ossigeno da suolo lunare (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Secondo lo studio, l'anidride carbonica esalata da chi si trova sulla Luna può essere raccolta e combinata con l'idrogeno al fine di produrre il metano combustibile, anche catalizzato dal suolo lunare.

I ricercatori hanno spiegato che, tramite questo metodo, nessuna energia esterna oltre alla luce solare verrebbe impiegata per la produzione di ossigeno e carburante volta a sostenere la vita su una base lunare.

Yao Yingfang della Nanjing Univeristy e primo autore del documento ha asserito: "Usiamo risorse ambientali in loco per ridurre al minimo il carico utile del razzo e la nostra strategia fornisce uno scenario per un ambiente di vita extraterrestre sostenibile e accessibile".

La sfida sta nel fatto che l'efficienza catalitica del suolo lunare è più debole dei catalizzatori sulla Terra, hanno sottolineato i ricercatori i quali, al momento, stanno testando diversi approcci per migliorare il design, come la fusione del suolo lunare al fine di renderlo un materiale nanostrutturato ad alta entropia.

Il team è alla ricerca di un'opportunità per collaudare tale sistema nello spazio e potrebbe farlo, per esempio, con le future missioni lunari con equipaggio della Cina. (XINHUA)