Cina: politiche regolamentazione settore immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Le autorità centrali e locali della Cina stanno perfezionando le politiche abitative con lo scopo di cercare di trovare un equilibrio tra il disinnescare i rischi e lo stimolare la domanda, nel contesto degli sforzi volti alla promozione dello sviluppo stabile e sano del mercato immobiliare.

Ribadendo il principio che 'le case servono per viverci, non per la speculazione', una riunione chiave tenutasi la scorsa settimana dall'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha richiesto sforzi per migliorare le politiche immobiliari in base alle realtà locali.

Imprimendo un nuovo impulso sia alla domanda che all'offerta, l'ente ha sollecitato il sostegno per soddisfare sia la domanda degli acquirenti per la loro prima casa e per gli ammodernamenti della stessa, sia l'ottimizzazione della regolamentazione sul pagamento anticipato per gli alloggi commerciali.

L'industria immobiliare cinese, dalla portata di 10.000 miliardi di yuan (circa 1.500 miliardi di dollari) e che interessa diversi sotto settori nella catena di approvvigionamento, è stata un sostegno essenziale per l'economia. I dati ufficiali hanno mostrato che il valore aggiunto del settore nel 2021 ha rappresentato il 6,8% del prodotto interno lordo del Paese.

Tuttavia, influenzato dalle recrudescenze dell'epidemia di Covid-19, dai rischi di insolvenza del debito di alcuni imprenditori immobiliari e dalla previsione del calo del reddito pro capite, il mercato immobiliare ha notato delle contrazioni nei principali indicatori di performance. (SEGUE)