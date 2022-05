Cina: politiche regolamentazione settore immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Le autorità centrali e locali della Cina stanno perfezionando le politiche abitative con lo scopo di cercare di trovare un equilibrio tra il disinnescare i rischi e lo stimolare la domanda, nel contesto degli sforzi volti alla promozione dello sviluppo stabile e sano del mercato immobiliare.

Ribadendo il principio che 'le case servono per viverci, non per la speculazione', una riunione chiave tenutasi la scorsa settimana dall'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha richiesto sforzi per migliorare le politiche immobiliari in base alle realtà locali.

Imprimendo un nuovo impulso sia alla domanda che all'offerta, l'ente ha sollecitato il sostegno per soddisfare sia la domanda degli acquirenti per la loro prima casa e per gli ammodernamenti della stessa, sia l'ottimizzazione della regolamentazione sul pagamento anticipato per gli alloggi commerciali.

L'industria immobiliare cinese, dalla portata di 10.000 miliardi di yuan (circa 1.500 miliardi di dollari) e che interessa diversi sotto settori nella catena di approvvigionamento, è stata un sostegno essenziale per l'economia. I dati ufficiali hanno mostrato che il valore aggiunto del settore nel 2021 ha rappresentato il 6,8% del prodotto interno lordo del Paese.

Tuttavia, influenzato dalle recrudescenze dell'epidemia di Covid-19, dai rischi di insolvenza del debito di alcuni imprenditori immobiliari e dalla previsione del calo del reddito pro capite, il mercato immobiliare ha notato delle contrazioni nei principali indicatori di performance.

Nei primi tre mesi di quest'anno, l'area di costruzione di nuove abitazioni nella nazione si è ridotta del 17,5% su base annua e le vendite di alloggi commerciali sono scese del 13,8% in termini di superficie e del 22,7% in termini di valore.

Gli analisti di mercato hanno notato che i rischi crescenti sugli sviluppatori hanno indotto le banche o altre istituzioni finanziarie a ridurre i finanziamenti, mentre gli alti tassi di interesse sui mutui, tra gli altri fattori, hanno gravato ulteriormente sui potenziali consumatori. Il risultato è stato una contrazione delle vendite.

In questo contesto, l'incontro cruciale ha inviato segnali positivi al mercato immobiliare cinese, dando priorità alla stabilità del settore, stando a quanto afferma Liu Lin, un ricercatore della Chinese Academy of Macroeconomic Research.

La riunione ha infatti permesso alle autorità locali, pur aggirando i rischi, di rendere note politiche più mirate e flessibili, di ottimizzare le misure di regolamentazione per la locazione di terreni, e di aumentare l'offerta di alloggi sovvenzionati dal governo con l'obiettivo di sostenere il mercato, ha precisato Liu.

A tal fine, un maggior numero di dipartimenti governativi ha annunciato adeguamenti alle misure di regolamentazione quali nuovi stimoli per l'industria.

Un caso emblematico è rappresentato da un recente simposio sulle politiche finanziarie tenuto dalla banca centrale cinese e dal principale regolatore bancario, che ha sottolineato l'importanza di adattare le politiche regionali specifiche sul credito immobiliare al fine di soddisfare le diverse richieste in tutto il Paese.

Sul fronte finanziario, il simposio ha invitato le istituzioni finanziarie a gestire con prudenza la finanza immobiliare, a evitare di bloccare o ritardare l'emissione di prestiti agli imprenditori edili e ad assicurare una gestione appropriata dei rischi finanziari.

L'opera di perfezionamento è ancora più dettagliata a livello locale, con circa 120 città a livello nazionale che hanno messo in atto diversi aggiustamenti politici nei primi quattro mesi di quest'anno, come mostrano i dati dell'agenzia immobiliare Centaline Property.

Tra gli adeguamenti vi sono l'allentamento delle restrizioni sull'acquisto o sulla vendita di proprietà, la riduzione degli acconti, l'assegnazione di sussidi e la fornitura di supporto finanziario agli imprenditori del settore.

Con una maggiore disponibilità di abitazioni e procedure semplificate per l'approvazione dei mutui, in alcune città si scatenerà la domanda di alloggi da parte dei consumatori, ha dichiarato Fu Linghui, un funzionario del National Bureau of Statistics, che si aspetta che il calo delle vendite di abitazioni si riduca.

Dato che il 63,9% della popolazione della Cina è composta da residenti urbani, il Paese mantiene un rapido ritmo di urbanizzazione. Il numero di impiegati urbani aumenta di oltre 11 milioni ogni anno, portando con sé una forte domanda di alloggi.

Feng Jun, direttore della China Real Estate Association, ha affermato che mentre si incoraggia la differenziazione delle politiche, tutte le amministrazioni locali devono attenersi al principio 'le case servono per viverci, non per la speculazione', e non devono scambiare la politica immobiliare come uno stimolo economico a breve termine.

Il Paese dovrebbe sforzarsi di mantenere la continuità e la stabilità delle proprie misure di regolamentazione, con precisione nelle politiche e coordinamento rafforzato, nel tentativo di ancorare i prezzi degli alloggi e le aspettative del mercato, ha aggiunto Feng. (XINHUA)