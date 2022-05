Cina: politiche regolamentazione settore immobiliare (4)

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Con una maggiore disponibilità di abitazioni e procedure semplificate per l'approvazione dei mutui, in alcune città si scatenerà la domanda di alloggi da parte dei consumatori, ha dichiarato Fu Linghui, un funzionario del National Bureau of Statistics, che si aspetta che il calo delle vendite di abitazioni si riduca.

Dato che il 63,9% della popolazione della Cina è composta da residenti urbani, il Paese mantiene un rapido ritmo di urbanizzazione. Il numero di impiegati urbani aumenta di oltre 11 milioni ogni anno, portando con sé una forte domanda di alloggi.

Feng Jun, direttore della China Real Estate Association, ha affermato che mentre si incoraggia la differenziazione delle politiche, tutte le amministrazioni locali devono attenersi al principio 'le case servono per viverci, non per la speculazione', e non devono scambiare la politica immobiliare come uno stimolo economico a breve termine.

Il Paese dovrebbe sforzarsi di mantenere la continuità e la stabilità delle proprie misure di regolamentazione, con precisione nelle politiche e coordinamento rafforzato, nel tentativo di ancorare i prezzi degli alloggi e le aspettative del mercato, ha aggiunto Feng. (XINHUA)