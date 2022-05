Cina: politiche regolamentazione settore immobiliare (3)

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Un caso emblematico è rappresentato da un recente simposio sulle politiche finanziarie tenuto dalla banca centrale cinese e dal principale regolatore bancario, che ha sottolineato l'importanza di adattare le politiche regionali specifiche sul credito immobiliare al fine di soddisfare le diverse richieste in tutto il Paese.

Sul fronte finanziario, il simposio ha invitato le istituzioni finanziarie a gestire con prudenza la finanza immobiliare, a evitare di bloccare o ritardare l'emissione di prestiti agli imprenditori edili e ad assicurare una gestione appropriata dei rischi finanziari.

L'opera di perfezionamento è ancora più dettagliata a livello locale, con circa 120 città a livello nazionale che hanno messo in atto diversi aggiustamenti politici nei primi quattro mesi di quest'anno, come mostrano i dati dell'agenzia immobiliare Centaline Property.

Tra gli adeguamenti vi sono l'allentamento delle restrizioni sull'acquisto o sulla vendita di proprietà, la riduzione degli acconti, l'assegnazione di sussidi e la fornitura di supporto finanziario agli imprenditori del settore. (SEGUE)