Cina: politiche regolamentazione settore immobiliare (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Nei primi tre mesi di quest'anno, l'area di costruzione di nuove abitazioni nella nazione si è ridotta del 17,5% su base annua e le vendite di alloggi commerciali sono scese del 13,8% in termini di superficie e del 22,7% in termini di valore.

Gli analisti di mercato hanno notato che i rischi crescenti sugli sviluppatori hanno indotto le banche o altre istituzioni finanziarie a ridurre i finanziamenti, mentre gli alti tassi di interesse sui mutui, tra gli altri fattori, hanno gravato ulteriormente sui potenziali consumatori. Il risultato è stato una contrazione delle vendite.

In questo contesto, l'incontro cruciale ha inviato segnali positivi al mercato immobiliare cinese, dando priorità alla stabilità del settore, stando a quanto afferma Liu Lin, un ricercatore della Chinese Academy of Macroeconomic Research.

La riunione ha infatti permesso alle autorità locali, pur aggirando i rischi, di rendere note politiche più mirate e flessibili, di ottimizzare le misure di regolamentazione per la locazione di terreni, e di aumentare l'offerta di alloggi sovvenzionati dal governo con l'obiettivo di sostenere il mercato, ha precisato Liu.

A tal fine, un maggior numero di dipartimenti governativi ha annunciato adeguamenti alle misure di regolamentazione quali nuovi stimoli per l'industria. (SEGUE)