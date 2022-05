Cina: il campeggio va sempre più di moda

(XINHUA) - JINAN, 06 MAG - Durante la recente festa del Primo Maggio, celebrata dal 30 aprile al 4 maggio, tende di diversi colori e forme erano visibili ovunque sulla spiaggia del Parco Binhai di Rongcheng, una città costiera nella provincia cinese dello Shandong, creando uno spettacolo affascinante.

"Ora che non è realistico compiere viaggi a lunga distanza a causa dell'epidemia di Covid-19, campeggiare nei parchi e sulle spiagge vicini alla città è una scelta eccellente per le vacanze", sostiene Pan Mingyue, che stava campeggiando sulla spiaggia del Parco Binhai.

L'epidemia di coronavirus ha costretto molti a rinunciare ai piani di lunghi viaggi, ma ha visto un aumento delle gite in campeggio a breve distanza e con l'avvento dell'estate questo particolare mercato in Cina è cresciuto.

Un membro del personale di un campeggio nel distretto di Tiexi a Shenyang, capoluogo della provincia di Liaoning nella Cina nord-orientale, racconta che il sito era completamente prenotato già dal primo giorno di vacanza.

Le ricerche relative al campeggio sono aumentate del 117% rispetto al mese precedente durante la festa del Primo Maggio e foreste e isole erano le due mete più popolari, secondo un rapporto pubblicato da Tongcheng Travel, un fornitore di servizi di viaggio online.

Il campeggio ha offerto un'opportunità alle attrazioni turistiche di riprendersi dall'impatto dell'epidemia. "Abbiamo lanciato l'iniziativa 'campeggio per il turismo autostradale' evidenziando il vantaggio geografico di trovarci vicini all'uscita dell'autostrada per attirare i turisti", afferma Zhao Yuping, della zona turistica di Hongyeshiyan nella città di Zibo della provincia di Shandong.

Quest'ultimo ha aggiunto che erano presenti circa 30 tende nel campeggio a terrazza e tutte erano state prenotate prima della vacanza. I visitatori hanno passeggiato nella brezza, hanno cenato insieme sotto il caldo sole e hanno dormito sotto le stelle, racconta Zhao.

Definendo il campeggio un nuovo modo di vivere i momenti di svago, Gao Liying che ne è un appassionato, crede che questo tipo di vacanza aiuti i bambini a sviluppare abilità pratiche e a migliorare la propria consapevolezza dell'ambiente mentre si avvicinano alla natura.

Il mercato cinese del campeggio dovrebbe continuare a crescere nel prossimo futuro. Secondo un rapporto pubblicato dalla società di ricerca iiMedia Research con sede a Guangzhou, la scala del mercato cinese di questo tipo di villeggiatura è aumentata da 7,71 miliardi di yuan (1,16 miliardi di dollari) nel 2014 a 29,9 miliardi di yuan nel 2021 e si prevede che crescerà del 18,6% nel 2022, arrivando a 35,46 miliardi di yuan.

Oltre ai prodotti legati al campeggio, sono diventati sempre più popolari anche gli aquiloni, i frisbee, i barbecue, i falò, i cinema all'aperto, così come i viaggi con i Recreational Vehicle (Rv) e altre attività all'aperto.

L'industria del campeggio in Cina è diventata una delle forme indispensabili del turismo all'aria aperta. Mentre il turismo ricreativo all'aperto del Paese asiatico cresce, il campeggio vicino alle aree urbane diventerà sempre più popolare, poiché presenta meno difficoltà e non ha bisogno di spostamenti a lunga distanza, dichiara Zhang Sining, un ricercatore della Liaoning Academy of Social Sciences. (XINHUA)