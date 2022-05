Cina: il campeggio va sempre più di moda

(XINHUA) - JINAN, 06 MAG - Durante la recente festa del Primo Maggio, celebrata dal 30 aprile al 4 maggio, tende di diversi colori e forme erano visibili ovunque sulla spiaggia del Parco Binhai di Rongcheng, una città costiera nella provincia cinese dello Shandong, creando uno spettacolo affascinante.

"Ora che non è realistico compiere viaggi a lunga distanza a causa dell'epidemia di Covid-19, campeggiare nei parchi e sulle spiagge vicini alla città è una scelta eccellente per le vacanze", sostiene Pan Mingyue, che stava campeggiando sulla spiaggia del Parco Binhai.

L'epidemia di coronavirus ha costretto molti a rinunciare ai piani di lunghi viaggi, ma ha visto un aumento delle gite in campeggio a breve distanza e con l'avvento dell'estate questo particolare mercato in Cina è cresciuto.

Un membro del personale di un campeggio nel distretto di Tiexi a Shenyang, capoluogo della provincia di Liaoning nella Cina nord-orientale, racconta che il sito era completamente prenotato già dal primo giorno di vacanza.

Le ricerche relative al campeggio sono aumentate del 117% rispetto al mese precedente durante la festa del Primo Maggio e foreste e isole erano le due mete più popolari, secondo un rapporto pubblicato da Tongcheng Travel, un fornitore di servizi di viaggio online. (SEGUE)