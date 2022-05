Cina: il campeggio va sempre più di moda (3)

(XINHUA) - JINAN, 06 MAG - Il mercato cinese del campeggio dovrebbe continuare a crescere nel prossimo futuro. Secondo un rapporto pubblicato dalla società di ricerca iiMedia Research con sede a Guangzhou, la scala del mercato cinese di questo tipo di villeggiatura è aumentata da 7,71 miliardi di yuan (1,16 miliardi di dollari) nel 2014 a 29,9 miliardi di yuan nel 2021 e si prevede che crescerà del 18,6% nel 2022, arrivando a 35,46 miliardi di yuan.

Oltre ai prodotti legati al campeggio, sono diventati sempre più popolari anche gli aquiloni, i frisbee, i barbecue, i falò, i cinema all'aperto, così come i viaggi con i Recreational Vehicle (Rv) e altre attività all'aperto.

L'industria del campeggio in Cina è diventata una delle forme indispensabili del turismo all'aria aperta. Mentre il turismo ricreativo all'aperto del Paese asiatico cresce, il campeggio vicino alle aree urbane diventerà sempre più popolare, poiché presenta meno difficoltà e non ha bisogno di spostamenti a lunga distanza, dichiara Zhang Sining, un ricercatore della Liaoning Academy of Social Sciences. (XINHUA)