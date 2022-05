Cina: aumentano prestiti per sviluppo immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 06 MAG - Gli sviluppatori immobiliari cinesi hanno preso in prestito più soldi dagli istituti di credito nel primo trimestre del 2022. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati oggi dalla banca centrale.

I nuovi prestiti agli sviluppatori immobiliari cinesi hanno raggiunto i 290 miliardi di yuan (circa 43,72 miliardi di dollari) nei primi tre mesi dell'anno, invertendo il calo visto nel quarto trimestre del 2021, secondo le cifre della People's Bank of China.

I prestiti in essere per lo sviluppo immobiliare erano pari a 12.560 miliardi di yuan alla fine di marzo, in base ai dati.

I prestiti immobiliari personali in essere sono cresciuti dell'8,9% su base annua fino a 38.840 miliardi di yuan alla fine di marzo, con una riduzione di 2,3 punti percentuali nel tasso di crescita dalla fine di dicembre, ha aggiunto la banca centrale.

Le cifre di oggi hanno mostrato anche che i prestiti immobiliari in essere in Rmb sono aumentati del 6% su base annua, arrivando a 53.220 miliardi di yuan entro la fine del primo trimestre di quest'anno.

Le autorità centrali e locali della Cina stanno perfezionando le politiche abitative per cercare un equilibrio tra il controllo dei rischi e la spinta alla domanda, nell'ambito degli sforzi per promuovere uno sviluppo sano e costante del mercato immobiliare.

Pur ribadendo che "la casa è per viverci, non per speculare", una riunione chiave tenuta la scorsa settimana dall'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha richiesto impegno per migliorare le politiche immobiliari in base alle realtà locali. Durante l'incontro è stato sollecitato il sostegno per le attività volte a soddisfare la domanda di chi deve comprare la prima casa o migliorare la propria abitazione e per il lavoro necessario a ottimizzare i regolamenti che disciplinano i pagamenti anticipati degli alloggi commerciali.

(XINHUA)