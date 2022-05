Bmw, Cina resterà più grande mercato Nev del mondo

(XINHUA) - BERLINO, 06 MAG - La Cina resterà il più grande mercato mondiale di veicoli a nuova energia (Nev dall'inglese new energy vehicles) per gli anni a venire. Lo ha dichiarato Nicolas Peter, Chief Financial Officer (Cfo) e membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag, in una recente intervista esclusiva rilasciata all'agenzia di stampa Xinhua.

"Il mercato complessivo dei Nev in Cina dovrebbe raggiungere circa i 13 milioni di unità nel 2025 e più del 25% di queste dovrebbe essere veicoli elettrici a batteria (battery electric vehicles o Bev). Questo corrisponde al nostro piano di aumentare le nostre vendite di Bev in Cina a circa il 25% delle vendite totali entro il 2025", ha commentato il dirigente.

Nel 2021, le vendite di Nev in Cina sono aumentate di circa il 170% su base annua. Questa crescita è continuata nel primo trimestre del 2022, quando - nonostante tutte le sfide presenti - il mercato Nev cinese ha registrato una crescita del 140% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Bmw ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti elettrici e offre cinque modelli Bev ai clienti cinesi. Entro il 2023, questa cifra dovrebbe aumentare a 13, secondo Peter.

Ieri l'azienda tedesca ha lanciato la produzione della Bmw i3, fatta su misura per il mercato cinese, nel suo nuovo stabilimento chiamato Lydia a Shenyang, nel nord-est della Cina.

Il mese scorso, la casa automobilistica ha anche svelato l'anteprima mondiale della berlina di lusso completamente elettrica Bmw i7.

"Il nostro obiettivo è aumentare la mobilità elettrica", ha precisato il Cfo. (SEGUE)