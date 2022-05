Bmw, Cina resterà più grande mercato Nev del mondo (2)

(XINHUA) - BERLINO, 06 MAG - Nel primo trimestre di quest'anno, Bmw Group ha aumentato le vendite di veicoli Bmw e Mini completamente elettrici in tutto il mondo di quasi il 150% su base annua, raggiungendo circa 35.300 unità.

"In Cina, nonostante le continue sfide imposte dalla pandemia di Covid-19, abbiamo triplicato le vendite dei nostri modelli completamente elettrici nel primo trimestre del 2022, grazie alla popolarità dei nuovi modelli molto attesi, come la Bmw iX, la Bmw i4 e la già affermata Bmw iX3", ha osservato Peter, aggiungendo che "nel 2022, la nostra azienda prevede di raddoppiare le vendite globali di veicoli elettrici puri rispetto al 2021. Siamo pienamente sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita".

Nel lungo periodo, il dirigente ha affermato che la sua azienda si aspetta che la Cina rimanga il più grande mercato automobilistico del mondo.

Il governo cinese si è impegnato ad adottare nuove misure politiche per aumentare le vendite di auto nel Paese, ha ricordato Peter.

Nel 2021, il mercato cinese dei veicoli per il trasporto di passeggeri ha registrato una crescita annuale del 4,4%. 846.000 mezzi Bmw e Mini sono stati consegnati ai clienti cinesi, con un aumento dell'8,9% rispetto al 2020, realizzando un nuovo record di vendite per il secondo anno consecutivo nel più grande mercato singolo di Bmw. (XINHUA)