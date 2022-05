Pechino, in viaggio alla ricerca di bellezze rurali

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAG - I viaggi alla scoperta della campagna sono stati la modalità preferita scelta dai vacanzieri per i cinque giorni della Festa del Primo Maggio, che si è conclusa ieri, poiché la capitale cinese ha intensificato le misure restrittive contro il Covid-19 per frenare i contagi incrociati.

Visitare i parchi urbani così come andare in bicicletta, campeggiare, visitare i siti panoramici della campagna e alloggiare nei bed and breakfast rurali (B&B) sono state le opzioni di viaggio scelte dagli abitanti di Pechino, con tre i distretti periferici di Yanqing, Pinggu e Miyun tra le prime tre destinazioni. Lo ha riferito il Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism oggi.

La città ha registrato 3 milioni di turisti, per un totale di entrate pari a 1,58 miliardi di yuan (circa 238,9 milioni di dollari) durante le vacanze.

Le misure anti-epidemiche implementate rimarranno in vigore anche dopo le vacanze, il che significa che le attività dei luoghi dedicati agli spettacoli e di altri siti di intrattenimento, degli internet café e dei centri sportivi al chiuso continueranno ad essere sospese. Saranno chiusi inoltre i punti panoramici al coperto, le biblioteche, i centri culturali, le gallerie d'arte e altri luoghi culturali pubblici. Il numero di visitatori nei parchi e nei luoghi panoramici all'aperto sarà limitato al 50% della capacità di accoglienza.

Durante le vacanze, Pechino ha cancellato centinaia di spettacoli e migliaia di esibizioni nei luoghi di cultura.

Tuttavia, alcune piattaforme online hanno fornito lo streaming di spettacoli e performance, tra cui un concerto del National Centre for the Performing Arts, mostre di reliquie nel National Museum e opere d'arte raccolte dall'Art Museum della China National Academy of Painting. (XINHUA)