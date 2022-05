Il trattato di Marrakesh entra in vigore in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAG - Il Trattato di Marrakesh volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è entrato oggi in vigore in Cina.

Si tratta di un documento, il primo e unico sui diritti umani con diritto d'autore fino ad ora, che mira ad eliminare gli ostacoli legati al copyright per le persone con disabilità nella lettura di testi a stampa in termini di accessibilità alle opere.

È stato adottato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale il 27 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 30 settembre 2016, e la Cina è uno dei primi a siglare il trattato.

Nell'ottobre 2021, il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima autorità legislativa cinese, ha approvato una decisione relativa alla ratifica del Trattato di Marrakech.

In Cina vivono circa 17,3 milioni di persone con disabilità visive, e il numero di coloro con difficoltà nella lettura di testi a stampa è ancora maggiore, secondo la seconda indagine a campione condotta a livello nazionale in merito alla disabilità.

La nazione asiatica ha sempre attribuito grande importanza a garantire che i cittadini con difficoltà nella lettura dei testi a stampa abbiano diritto a un uguale accesso alla cultura e all'istruzione, al fine di migliorare il loro benessere.

Il Paese ha eseguito diverse revisioni alla sua legge sul diritto d'autore, nel tentativo di facilitare ulteriormente l'adattamento di pubblicazioni stampate in braille, oltre che nella loro trasmissione attraverso mezzi senza barriere. (SEGUE)