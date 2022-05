Il trattato di Marrakesh entra in vigore in Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAG - Grazie agli sforzi congiunti delle autorità educative, delle case editrici e della società, sono stati resi disponibili libri di testo a grandi caratteri come parte dell'impegno dello Stato finalizzato a promuovere l'istruzione inclusiva per gli abitanti con disabilità. Tra i beneficiari vi sono gli studenti degli istituti primari che hanno difficoltà della lettura di testi a stampa.

"Sono piuttosto entusiasta dell'entrata in vigore del trattato", ha condiviso Hong Yan, madre di uno studente ipovedente di nove anni, raccontando che suo figlio ha ricevuto un lotto di libri di testo a grandi caratteri all'inizio di quest'anno.

Hong ha aggiunto che non vede l'ora di assistere a ulteriori cambiamenti in futuro, quali l'arrivo di un maggior numero di manuali extrascolastici e digitali a grandi caratteri per i lettori come suo figlio.

L'applicazione del trattato arricchirà sostanzialmente la vita culturale della popolazione che presenta disabilità nella lettura di testi a stampa, e migliorerà la qualità della loro istruzione, ha precisato l'Amministrazione nazionale cinese per il copyright.

L'ente ha inoltre aggiunto che si tratta di una spinta per la promozione internazionale delle migliori pubblicazioni cinesi tra le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.

