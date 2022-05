Covid: nello Jiangxi sostegni alle imprese straniere

(XINHUA) - NANCHANG, 05 MAG - Nonostante l'impatto della pandemia del Covid-19, Fresenius Kabi (Nanchang) Medical Devices Co., Ltd., un'azienda finanziata dalla Germania nella provincia cinese orientale dello Jiangxi, ha mantenuto un'espansione costante, con un incremento delle esportazioni del 7% nel 2021.

Hu Jialu, vice direttore generale dell'azienda, ha attribuito tale crescita alle efficaci misure di controllo dell'epidemia messe in atto in Cina e alle politiche di sostegno alle aziende straniere.

A causa dell'interruzione del settore della logistica, l'azienda non riusciva più a ricevere materie prime o consegnare prodotti ai clienti, ha spiegato Hu, aggiungendo che le autorità locali hanno aperto un 'canale verde' in modo che l'azienda potesse mantenere operazioni normali.

Questa non è l'unica impresa straniera in Cina che ha ricevuto il sostegno del governo per superare le avversità causate dall'epidemia.

Anche la Nanchang Sanyou Eco Technology Co. Ltd., finanziata dal Giappone, che produce prodotti di bambù, ha beneficiato del sostegno politico del governo locale.

Dopo la ricomparsa del virus a Nanchang a marzo, il governo locale ha inviato del personale speciale in azienda per aiutare a mantenere una produzione regolare, nonché garantire efficacemente la prevenzione e il contenimento del virus, come ha spiegato Wu Jinling, vice direttore generale dell'impresa.

(SEGUE)