Covid: nello Jiangxi sostegni alle imprese straniere (2)

(XINHUA) - NANCHANG, 05 MAG - Sono state messe in atto una serie di politiche che coinvolgono la logistica e le forniture per aiutare le imprese colpite dalla pandemia, comprese le aziende finanziate dall'estero, come ha riferito il mese scorso un portavoce del Ministero del Commercio cinese, aggiungendo che quest'ultimo ha coinvolto i dipartimenti competenti e i governi locali per aiutare le aziende straniere a risolvere le proprie difficoltà.

Chen Yu, vice direttore dell'ufficio per lo sviluppo economico e commerciale della Nanchang Economic and Technological Development Zone, ha raccontato di aver formato una squadra speciale per fornire servizi point-to-point alle imprese locali, aiutandole a trovare un equilibrio tra prevenzione e sviluppo.

"Un ambiente commerciale solido aumenta la nostra fiducia negli investimenti, che è uno dei motivi per cui la nostra azienda è rimasta a Nanchang per 20 anni", ha affermato Hu Jialu.

Hu ha notato che Fresenius Kabi (Nanchang) si è impegnata per espandere la propria cooperazione con i fornitori locali di materie prime in Cina e aumentare la quota di mercato nella regione Asia-Pacifico.

Anche grazie all'ambiente economico sano, il commercio estero dello Jiangxi è salito del 29% su base annua nel primo trimestre. Del totale, il valore delle imprese ad investimento estero ha rappresentato il 23,8%. (XINHUA)