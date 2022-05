Covid: Cina, efficace vaccino proteico ricombinante

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAG - Un vaccino proteico ricombinante sviluppato in Cina contro il Covid-19 ha dimostrato di essere sicuro ed efficace nella fase finale degli studi sull'uomo, secondo un articolo pubblicato oggi sulla versione online del The New England Journal of Medicine.

La preparazione a tre dosi ZF2001 è stata sviluppata congiuntamente dall'Istituto di microbiologia che fa parte dell'Accademia cinese delle scienze e da Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.

I ricercatori hanno condotto la fase 3 dei trial tra il 12 dicembre 2020 e il 15 dicembre 2021 in 31 centri clinici in Uzbekistan, Indonesia, Pakistan, Ecuador e uno in Cina. Più di 28.000 adulti dai 18 anni in su hanno partecipato ai test, con il 6,4% di loro di età superiore ai 60 anni.

Il vaccino ha avuto un'efficacia dell'81,4% contro il Covid-19 di qualsiasi gravità nell'indagine a breve termine (50 giorni dopo la vaccinazione completa) e del 75,7% in quella a lungo termine (sei mesi dopo la vaccinazione completa).

L'efficacia contro la malattia da grave a critica è stata del 92,9% e dell'87,6%, rispettivamente nelle indagini a breve e a lungo termine. Secondo lo studio il declino dell'efficacia è stato ridotto, indicando che la protezione della formulazione anti Covid-19 contro la malattia grave rimane forte dopo sei mesi.

Tra i partecipanti più anziani (oltre i 60 anni), l'efficacia del vaccino è stata dell'87,6%. L'articolo ha anche evidenziato l'efficacia dell'immunizzazione contro le varianti Alpha e Delta nel corso degli studi.

Nel testo si precisa che non si sono verificati decessi legati al vaccino e che la maggior parte delle reazioni avverse erano di tipo lieve, dimostrando un buon profilo di sicurezza.

A marzo la Cina ha concesso l'approvazione condizionata all'uso commerciale per il vaccino proteico ricombinante.

