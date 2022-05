Covid: 360 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAG - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 360 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 261 a Shanghai. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino.

Oltre a Shanghai, altre 12 suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale hanno assistito all'insorgere di nuovi casi locali, tra cui 42 a Pechino e 14 nell'Henan.

Shanghai ha inoltre riferito di 4.390 asintomatici a trasmissione locale sui 4.678 di nuova identificazione rilevati in totale nella Cina continentale.

In seguito alla guarigione di 2.215 pazienti nella giornata di ieri, ci sono 12.755 casi confermati in cura negli ospedali in Cina continentale.

Ieri, si sono verificati 13 decessi per Covid-19, tutti a Shanghai, portando il totale delle vittime in Cina continentale a 5.141 dall'inizio della pandemia più di due anni fa. (XINHUA)