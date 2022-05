Cina: Yang Liqun, magico restauratore di manoscritti

(XINHUA) - KUNMING, 05 MAG - Rimuovendo delicatamente gli strati superiori e inferiori della copertina rigida in legno, Yang Liqun tira fuori un foglio di carta restaurato. La crepa dell'antico manoscritto è stata riempita e la morbidezza originaria è stata ripristinata.

"Fatti di corteccia e conservati in grotte per lunghi periodi, molti libri antichi in lingua Yi si danneggiano facilmente", ha spiegato Yang, un restauratore di 64 anni dello Yunnan Ancient Books Preservation Center.

A marzo, la squadra di Yang ha lanciato un progetto per recuperare i cinque opuscoli antichi gravemente danneggiati di 'Cham', l'epopea della creazione del gruppo etnico Yi.

Famoso per i suoi ricami e per la Festa della torcia, il popolo Yi vive principalmente nel sud-ovest della Cina, con una popolazione totale che nel 2020 era di circa 9,8 milioni di persone, secondo il 2021 China Statistical Yearbook.

Yang ha raccontato che i libri restaurati devono mantenere il loro aspetto originale e il processo di restauro deve essere reversibile, il che significa che qualsiasi materiale di riparazione può essere rimosso facilmente se necessario.

La procedura di restauro richiede la preparazione di materiali originali o simili, il rattoppo, lo srotolamento, il rimodellamento delle pagine e la rilegatura. In base alle condizioni specifiche delle parti danneggiate, i restauratori elaborano un processo appropriato caso per caso.

Lo Yunnan, in Cina sud-occidentale, ospita più di un milione di libri antichi scritti nelle lingue delle minoranze etniche.

Molti di questi testi sono sparsi tra le varie comunità e hanno bisogno di essere restaurati. (SEGUE)