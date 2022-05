Cina: Yang Liqun, magico restauratore di manoscritti (3)

(XINHUA) - KUNMING, 05 MAG - Non avendo precedenti simili per il restauro dei classici delle minoranze etniche, Yang ha condotto indagini in varie parti della Cina e ha deciso di utilizzare il materiale originale utilizzato per la scrittura, un'erba locale velenosa chiamata langducao che respinge gli insetti, schiacciandone la radice e mescolandola con la polpa prima di procedere al restauro del libro.

"Questo metodo di restauro impedisce ai libri di ammuffire o di essere danneggiati dai vermi. Si tratta di una tecnica ben conosciuta e ampiamente utilizzata da altri restauratori", ha affermato Ji.

"Restaurare i libri antichi non significa solo rappezzare la carta, ma anche preservare la storia e la civiltà racchiuse dentro", ha aggiunto Yang.

La Yunnan Provincial Library organizza workshop sul restauro di libri antichi dal 2009. In queste sessioni Yang ha dimostrato le sue abilità e ha formato più di 800 persone, oltre 30 delle quali sono diventate abili restauratori.

"I libri antichi dovrebbero essere rispettati, ma non temuti", ha spiegato Yang, incoraggiando gli studenti ad accumulare esperienza attraverso la pratica.

Ad aprile di quest'anno, gli uffici generali del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato hanno emesso un documento in cui si afferma che i libri antichi a rischio, compresi quelli nelle lingue delle minoranze etniche, saranno accuratamente censiti, restaurati e digitalizzati.

A partire dal 2020, gli addetti al censimento avevano registrato dati su più di 2,7 milioni di libri antichi, con più di 3,6 milioni di fogli riparati e 72.000 volumi di risorse digitali rilasciati. (XINHUA)