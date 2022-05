Cina: Yang Liqun, magico restauratore di manoscritti (2)

(XINHUA) - KUNMING, 05 MAG - I libri appartenenti alle varie minoranze etniche hanno svolto funzioni diverse e quindi sono stati anche conservati in condizioni differenti, il che ha comportato una serie di sfide per i restauratori. Poiché venivano usati per il culto, i documenti Yi sono spesso bruciati o unti, mentre le pagine degli antichi libri tibetani sono rimaste incollate a causa dell'umidità.

Yang ha ricordato il suo lavoro di recupero delle Scritture Tibetane della Grotta di Nagela, un classico del Lamaismo: "le pagine erano così infangate e in condizioni critiche che, quando abbiamo iniziato a lavorarci, il libro era sostanzialmente un mattone".

Situata su una scogliera a circa 100 km dallo Shangri-La dello Yunnan, la grotta era nascosta dietro piante di bambù e spine. La dozzina di manoscritti tibetani scoperti lì nel 2010 consisteva di più di 2.000 pagine.

Gli antichi libri riportavano rituali religiosi e classici buddisti. I preziosi documenti mostrano l'elaborazione della calligrafia tibetana, così come la stampa e i processi di fabbricazione della carta, ha spiegato Ji Sicheng, collega di Yang. (SEGUE)