Cina: Primo Maggio, attività settore postale stabile

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAG - L'industria postale e dei corrieri in Cina ha mantenuto attività stabili durante la Festa del Primo Maggio, come riferito dall'Ufficio Postale di Stato oggi.

Dal 30 aprile al 4 maggio sono stati raccolti dalle aziende postali ed express del Paese 1,34 miliardi di pacchi, con un aumento del 2,3% su base annua.

Circa 1,47 miliardi di pacchi sono stati consegnati durante il periodo, segnando un incremento del 19,7% anno su anno.

Durante le vacanze, si è data priorità a garantire la consegna di forniture per la prevenzione delle epidemie, farmaci d'emergenza e beni di prima necessità, nel tentativo di assicurare che non fossero compromesse le esigenze di base della popolazione. (XINHUA)