Cina: avvistati altri uccelli rari al lago Chaohu

(XINHUA) - HEFEI, 05 MAG - Diversi zigoli gialli sono stati avvistati in una zona paludosa del lago Chaohu, nella provincia dell'Anhui in Cina orientale, il quinto lago d'acqua dolce più grande del Paese.

I rari uccelli sono stati immortalati da Hu Wenxiang, un appassionato di fotografia, in una visita alla zona del 30 aprile: "non ho mai visto questo tipo di volatili prima d'ora", ha spiegato Hu, che in seguito ha condiviso le foto in un gruppo WeChat incentrato sulla ricerca degli uccelli al lago Chaohu.

Hu è rimasto sorpreso nell'apprendere che gli esemplari erano degli zigoli gialli, una specie sotto la protezione di primo livello in Cina.

La città di Hefei, dove si trova il lago, ha adottato una serie di misure per rafforzare la protezione di 10 importanti zone paludose intorno al lago Chaohu negli ultimi anni, tra cui il divieto di attività umane come la pesca, la bonifica e lo scarico di rifiuti nelle zone protette.

Sono state avvistate nei pressi del lago più specie di volatili rari, come il piro-piro pettorossiccio, il corriere della Mongolia, la pivieressa e la calliope siberiana, man mano che l'ambiente migliora, secondo Yu Lei, vice presidente dell'unione provinciale dei lavoratori per la protezione degli uccelli rari dell'Anhui. (XINHUA)