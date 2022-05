Auto: Bmw, forte crescita nel primo trimestre

(XINHUA) - BERLINO, 05 MAG - I risultati ante imposte di Bmw nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 sono più che quadruplicati rispetto all'anno precedente e hanno raggiunto i 12,2 miliardi di euro. Lo ha reso noto oggi la stessa casa automobilistica tedesca.

Il consolidamento completo della joint venture di Bmw con Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ha avuto un effetto positivo una tantum di circa 7,7 miliardi di euro, secondo la società. Nel mese di febbraio, la casa automobilistica tedesca ha aumentato la propria partecipazione in Bmw Brilliance Automotive Ltd. (Bba) dal 50% al 75%.

I ricavi sono aumentati del 16,3% su base annua, arrivando a 31,1 miliardi di euro nei primi tre mesi dell'anno. Il consolidamento di Bba ha avuto un effetto positivo anche su questo sviluppo. Secondo Bmw, la nuova filiale cinese ha contribuito al fatturato con 3,3 miliardi di euro.

"La forza e la resilienza del Gruppo Bmw sono particolarmente evidenti in questo ambiente difficile", ha dichiarato Oliver Zipse, presidente del Consiglio di Amministrazione di Bmw AG, sottolineando che il consolidamento di Bba è stata una "importante mossa strategica".

A causa delle difficoltà nell'approvvigionamento e dello sviluppo della pandemia in Cina, le consegne globali di auto del Bmw Group sono scese del 6,2%, assestandosi a 596.907 unità. Il marchio di lusso del gruppo, Rolls Royce, è stato l'unico a registrare un aumento notevole a 1.624 unità nel primo trimestre, con un incremento del 17,7%.

Le vendite di veicoli elettrificati hanno continuato a crescere e sono aumentate del 28%, arrivando a 89.669 unità nel primo trimestre, secondo Bmw. Le vendite di veicoli puramente elettrici in particolare sono più che raddoppiate e hanno raggiunto le 35.289 unità.

"Sostenuto da una forte domanda globale" per i suoi veicoli premium, il Gruppo Bmw mantiene la propria linea per l'anno fiscale 2022, prevedendo che il risultato ante oneri finanziari sia compreso tra il 7% e il 9%. (XINHUA)