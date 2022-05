Covid: Pechino adotta politica home working

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Il governo municipale di Pechino oggi ha ordinato ai datori di lavoro del distretto di Chaoyang e di altre aree in cui il trasporto pubblico è stato sospeso, di organizzare il lavoro da casa dei loro dipendenti a partire da domani a causa della recente recrudescenza del Covid-19.

A coloro che dovranno continuare a lavorare negli uffici viene consigliato di guidare da soli, ha dichiarato Xu Hejian, portavoce del governo municipale, mentre i pendolari dovrebbero evitare le riunioni in ufficio e cercare di non visitare luoghi diversi dal loro posto di lavoro e dalla propria casa. (XINHUA)