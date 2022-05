Cina: sport invernali 'accendono' Festa del Lavoro

(XINHUA) - XI'AN, 04 MAG - Quest'anno a Xi'an, capoluogo dello Shaanxi, la partecipazione agli sport invernali ha assistito a un'impennata tra bambini e giovani in occasione della Festa del Lavoro.

Nel primo dei cinque giorni di vacanza infatti, si è tenuto in città un campionato provinciale giovanile di hockey, che ha attirato oltre 100 ragazzi e ragazze. Ma per la prima volta i partecipanti alle gare hanno praticato l'hockey su pista con i pattini a rotelle, anzichè sul ghiaccio come nelle edizioni precedenti.

"C'è una piccola differenza tra i due tipi di campo, in particolare per il fatto che lo sprint sul ghiaccio è più fluido rispetto a quello su pista", spiega Zhang Zhange a Xinhua durante il torneo. Quest'ultimo, Ct dello Xi'an Feixuan Ice Hockey Club, afferma che a Xi'an c'è un numero crescente di studenti che partecipano agli allenamenti di hockey su ghiaccio.

"Tante scuole e club hanno insegnato agli studenti a giocare a hockey, sia su pista che su ghiaccio", racconta Zhang, aggiungendo che ci sono 70 bambini dai sei ai 15 anni che si allenano nel suo club, cifra 15 volte più alta di quella del 2017, anno della fondazione del club.

Secondo gli organizzatori, ogni anno dal 2018 nella provincia dello Shaanxi si sono tenute dalle tre alle quattro competizioni giovanili di hockey su ghiaccio. Inoltre, anche gli Xi'an Municipal Games di quest'anno vedranno la presenza di hockey su ghiaccio e pattinaggio artistico.

"La partecipazione agli sport invernali ha visto ancora una volta un'impennata dopo il successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022", afferma Feng Shibin, consulente della Shaanxi Winter Sports Association.

Durante le vacanze, l'O'Jia Ice Sports Club, dove si sono tenute le precedenti quattro edizioni dei campionati, ha aperto ufficialmente una nuova pista di pattinaggio in un centro commerciale al centro di Xi'an. Ogni giorno, centinaia di persone, per lo più giovani studenti, sono entrate in pista per provare o per allenarsi.

"È stato emozionante", afferma Nie Junxing, un cittadino di Xi'an che si è recato alla pista insieme alla figlia che frequenta il secondo anno delle scuole medie ed è appassionata di pattinaggio a rotelle; alla ragazza è bastata un'ora e mezza di pratica per imparare a pattinare sul ghiaccio.

Secondo Jing Mei, proprietaria del club O'Jia, in qualità di città importante e dinamica della Cina nord-occidentale, Xi'an possiede un grande potenziale nel promuovere gli sport invernali. Per quest'ultima, installare una pista di pattinaggio in un centro commerciale è come aprire una finestra per mostrare lo sport alle persone comuni, ossia il nuovo target del settore nell'era successiva alle Olimpiadi Invernali di Pechino.

"Quest'anno, stiamo progettando di aprire un'altra nuova pista nel centro di Xi'an, mentre prepariamo un maggior numero di allenatori per soddisfare le crescenti esigenze delle persone che desiderano praticare hockey su ghiaccio e pattinaggio artistico", spiega Jing.

All'inizio del 2022, la provincia dello Shaanxi ha raggiunto l'obiettivo di coinvolgere cinque milioni di persone negli sport invernali. Secondo Feng, le associazioni interessate continueranno a fare da 'ponte' e ad organizzare più competizioni, sessioni di allenamento e attività nei campus per favorire la crescita degli sport invernali nello Shaanxi.

(XINHUA)