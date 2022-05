Cina: profitti per maggioranza aziende Neeq in 2021

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Un totale di 6.061 aziende quotate sul 'nuovo terzo listino' cinese, noto anche come National Equities Exchange and Quotations (Neeq), hanno reso noti i dati relativi alle loro performance annuali per il 2021 e oltre il 70% di esse ha segnalato profitti.

Secondo Neeq Co, Ltd., nel 2021 i profitti netti delle suddette società ammontano a 60,62 miliardi di yuan (circa 9,16 miliardi di dollari), con un aumento del 14,74% rispetto all'anno precedente.

Nel periodo, queste aziende hanno incassato entrate per 1.460 miliardi di yuan, in crescita del 17,31% rispetto all'anno precedente.

La Cina ha lanciato il nuovo terzo listino nel 2013 al fine di agevolare il finanziamento delle imprese cinesi non quotate, permettendo loro di scambiare azioni e raccogliere fondi sulla piattaforma. (XINHUA)