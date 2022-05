Cina: Pechino modifica quarantena per viaggiatori

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Il governo municipale di Pechino oggi ha riferito che i viaggiatori che entrano in Cina attraverso la capitale saranno sottoposti a 10 giorni di isolamento controllato più sette giorni di quarantena domiciliare.

Coloro che entrano in Cina attraverso altre città e che hanno concluso i 14 giorni di quarantena possono entrare a Pechino se soddisfano requisiti specifici, che sono uguali a quelli di altri residenti nazionali, come riferito da Xu Hejian, portavoce del governo municipale.

La modifica è stata apportata in base alle caratteristiche della variante Omicron, come il breve periodo di incubazione e i sintomi clinici lievi. (XINHUA)