Cina: logistica e sostegno a imprese trasporti

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - La Cina si impegnerà fermamente per assicurare un approvvigionamento logistico regolare per i settori chiave, per il sostentamento della popolazione, per sostenere le aziende di trasporto e per far progredire la realizzazione di infrastrutture moderne, come ha riferito Xu Chengguang, alto funzionario del Ministero dei trasporti, a Xinhua in un'intervista.

L'industria del trasporto cinese ha registrato uno sviluppo costante nel primo trimestre dell'anno, con un aumento del volume di trasporto merci dell'1,5% anno su anno e un incremento del 9,8% degli investimenti a capitale fisso.

Nel periodo, la capacità di trasporto negli snodi commerciali cinesi è aumentata dell'1,6% su base annua. Il volume di gestione dei container è cresciuto del 2,4%, con un particolare incremento del 5% relativo alle rotte del commercio estero.

Prendendo atto delle interruzioni causate dalla pandemia e dai conflitti geopolitici nell'industria cinese dei trasporti da marzo, Xu ha affermato che il ministero adotterà varie misure per garantire un approvvigionamento stabile e regolare, assistere le imprese di trasporto in difficoltà ed espandere gli investimenti effettivi nel settore.

Per agevolare le attività regolari di logistica, la Cina ha introdotto 10 misure, tra cui l'emissione di sufficienti permessi per il traffico nazionale unificato e l'adozione di un approccio a 'lista bianca' per sostenere la ripresa del lavoro presso le principali imprese nazionali ed estere.

Attualmente, i flussi di traffico sulle superstrade a livello nazionale stanno aumentando costantemente, così come sono in miglioramento i principali indicatori di capacità di trasporto.

Inoltre, è in corso la graduale ottimizzazione delle operazioni dei principali hub, come riferito da Xu.

Ci si impegnerà maggiormente per il miglioramento della capacità di trasporto dei principali hub regionali di trasporto merci e per soddisfare al meglio la domanda di approvvigionamento delle aree e delle industrie chiave. Sarà assicurato il trasporto di grano, energia e altri beni di prima necessità e verrà aumentata l'efficienza della consegna delle merci. (SEGUE)