Cina: logistica e sostegno a imprese trasporti (2)

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Il ministero accelererà il rilascio dei permessi di traffico accettati in tutta la nazione e faciliterà la ripresa del lavoro dei centri di consegna postale precedentemente chiuse a causa della pandemia. Si occuperà inoltre dei problemi legati alla chiusura dei caselli e delle aree di servizio autostradali, nonché alla presenza di posti di controllo illegali per la prevenzione delle pandemie.

La Cina ha rilasciato una serie di politiche per aiutare le imprese di trasporto a superare le difficoltà, come la realizzazione di tagli e sgravi fiscali, di affitto e di assicurazione, la concessione di sussidi per le piccole imprese, l'offerta di prestiti e assicurazioni, nonché la riduzione delle restrizioni al traffico attraverso un efficace controllo della pandemia.

Il ministero guiderà le autorità locali nella piena attuazione dei tagli fiscali e delle politiche di riduzione delle spese per le imprese di trasporto, assisterà le trasformazioni aziendali e continuerà a ottimizzare l'ambiente commerciale, come ha affermato Xu.

In termini di espansione degli investimenti nel settore, si cercherà di portare avanti i progetti chiave in tutta la rete di trasporto nazionale e di promuovere l'integrazione avanzata delle nuove tecnologie, come i big data, l'intelligenza artificiale e la blockchain, nella realizzazione delle infrastrutture.

Il ministero coordinerà le risorse e il capitale per accelerare il lancio di progetti qualificati, ricercando al contempo nuovi sistemi fiscali, tributari e finanziari per soddisfare meglio la necessità di nuovi progetti per la costruzione delle infrastrutture. (XINHUA)