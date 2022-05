Cina: installata stazione meteo più alta al mondo

(XINHUA) - MOUNT QOMOLANGMA BASE CAMP, 04 MAG - I ricercatori scientifici cinesi hanno istituito oggi una stazione automatica per il monitoraggio meteorologico a un'altitudine di oltre 8.800 metri, la più alta del mondo nel suo genere, sul Monte Everest (Mount Qomolangma), al confine tra Cina e Nepal.

Secondo il Tibetan Plateau Research (Itp), che fa capo all'Accademia delle Scienze Cinese, questa prende il posto della stazione situata a un'altitudine di 8.430 metri sul versante sud della montagna, istituita nel 2019 da scienziati britannici e statunitensi, per diventare la più ad alta quota al mondo.

In tutto sono otto le stazioni meteorologiche a gradiente di elevazione installate sul monte Everest, che comprendono anche la nuova struttura; quella in questione rappresenta una delle mansioni principali della nuova spedizione scientifica onnicomprensiva della Cina sulla vetta più alta del mondo.

Zhao Huabiao, un ricercatore dell'Itp, ha spiegato che i dati meteorologici monitorati sosterranno la ricerca scientifica e le attività di alpinismo.

La nuova spedizione scientifica onnicomprensiva sul monte Everest rientra nella seconda indagine di ricerca scientifica della Cina sull'altopiano del Qinghai-Tibet. (XINHUA)