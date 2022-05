Cina: i giovani e il lavoro nella new economy

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Molti giovani cinesi hanno iniziato a seguire la tendenza della new economy, spingendosi oltre i confini dei settori tradizionali esplorando le tecnologie legate a Internet.

Mentre, oggi 4 maggio, il Paese celebra la Giornata della Gioventù, uno sguardo alle storie di tre giovani cinesi mostra in che modo la loro gioventù è in fiore in un contesto denso di cambiamenti e sfide.

UN TUFFO NELLA 'EAR ECONOMY' Ogni giorno alle 7:00, Cui Tong, un ventinovenne della provincia nordorientale cinese del Liaoning, si siede davanti al microfono e inizia il suo livestreaming audio.

Gli ascoltatori aspettano il suo talk show 'Da Tong is Coming' su Lizhi.com, una piattaforma online di condivisione audio dedicata a diversi argomenti, dal meteo alla musica pop.

Nel 2015, Cui ha lasciato il suo lavoro in azienda per diventare un conduttore di podcast a tempo pieno e ora ha quasi 310.000 follower sulla piattaforma e un reddito rassicurante.

"Una voce può essere potente", spiega Cui, aggiungendo che molti dei suoi ascoltatori hanno trovato il coraggio di affrontare la vita dopo essersi sentiti spronati dal suo show.

Le trasmissioni audio come quella di Cui hanno dato origine ad una 'ear economy' in piena espansione in Cina, poiché alcune di queste rappresentano una fonte di sollievo e di rilassamento, mentre altre consentono di mantenere i ritmi di vita pre-pandemici nonostante l'isolamento dovuto ai vari lockdown, con programmi di istruzione e formazione online.

I dati di iiMedia Research mostrano che il numero di utenti nel mercato cinese dell'audio online ha raggiunto 640 milioni nel 2021 e che è probabile che quest'anno aumenti arrivando a quota 690 milioni.

Nel 2020, Cui ha istituito la sua media company al fine di fornire formazione ai giovani amanti dei podcast e ora la sua azienda si è espansa fino a raggiungere un'area di 560 metri quadrati con oltre 1.400 presentatori di podcast.

"Sono ottimista riguardo all'industria dell'audio online, poiché sempre più giovani sono attratti da essa e un numero di volta in volta maggiore di ascoltatori è disposto a pagare per contenuti di alta qualità", afferma Cui, fiducioso.

Profondamente influenzati da Internet, i giovani di oggi in Cina stanno plasmando le nuove tendenze economiche. Questa categoria rappresenta la maggioranza degli utenti che fruiscono di brevi video online e degli spettatori di live-streaming, migliorando la propria vita e quella di molti altri. (SEGUE)