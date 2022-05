Cina: i giovani e il lavoro nella new economy (3)

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - SENTINELLE SMART PER LA QUALITÀ DELL'ARIA Sostenuti da una serie di incentivi politici, i giovani in Cina sono in prima linea anche nel guidare l'innovazione e l'imprenditorialità con la loro ricca immaginazione, creatività, apertura mentale e spirito pionieristico.

Ne è un valido esempio Chi Muzi, nato nel 2001 che quando era ancora uno studente dell'ultimo anno presso l'Harbin Institute of Technology nella provincia dell'Heilongjiang, ha fondato la sua azienda, a soli 18 anni.

Preoccupati per l'ambiente e il suo impatto sulle persone, Chi e il suo team hanno avviato infatti nel 2019 una società per migliorare la qualità dell'aria negli interni.

Nell'eseguire una serie di ricerche, il team ha scoperto che sul mercato non c'era nessun purificatore d'aria in grado di rimuovere le sostanze nocive inerti a un prezzo ragionevole, così ha deciso di colmare tale lacuna.

Attraverso la ricerca e lo sviluppo indipendenti, Chi e il suo team hanno sviluppato un purificatore d'aria denominato '5G Intelligent Indoor Air-quality Monitoring Robot': è portatile, accessibile e monitora la concentrazione di agenti inquinanti in tempo reale.

Negli ultimi tre anni, Chi e il suo team hanno acquisito più di 20 diritti di proprietà intellettuale e hanno ampliato la copertura di mercato dell'azienda a più di dieci città nel Paese. Oggi, la sua ditta è elencata tra le piccole e medie imprese sci-tech di livello nazionale.

"La nostra azienda è impegnata ad apportare cambiamenti positivi e a creare un mondo migliore", sostiene Chi nello spiegare la sua aspirazione all'imprenditorialità.

Secondo il libro bianco recentemente pubblicato che porta il titolo di 'Youth of China in the New Era' (La gioventù cinese nella nuova era), tra i fondatori di entità di mercato costituite dal 2014, più di 5 milioni sono studenti universitari e neolaureati.

Nelle industrie creative come quelle dei servizi IT, la cultura, lo sport, l'intrattenimento e lo sci-tech, i giovani rappresentano la metà o più della forza lavoro. Secondo il libro bianco, questi sono inoltre al timone di svariate aziende 'unicorno' e 'gazzella'. (XINHUA)