Cina: i giovani e il lavoro nella new economy (2)

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - 'COLTIVARE' I LIVE-STREAMER RURALI Da quando la pandemia di Covid-19 ha causato disagi nell'industria agricola, i contadini hanno riscontrato maggiori difficoltà nel vendere i propri prodotti. Ma con la moda delle vendite online, a volte il profitto è a portata di click nelle zone rurali della Cina.

Giovani, come Fu Guangjie, una ragazza della provincia nord-orientale dell'Heilongjiang, sono in rete per cambiare le cose.

Nata negli anni '90, Fu si è impegnata per aiutare gli abitanti dei villaggi locali a vendere i propri prodotti attraverso il live-streaming grazie alla sua esperienza nelle tecnologie moderne.

Nel 2018, la ragazza ha aperto una scuola di formazione professionale per insegnare agli abitanti dei villaggi come realizzare brand per i loro prodotti agricoli e venderli attraverso le piattaforme online, dotando gli agricoltori locali di competenze operative per quanto riguarda l'e-commerce e le tecniche di marketing.

Questo ha conferito alle aree rurali un'immagine luminosa e nuova. Finora, sono 50.000 i giovani agricoltori che si sono formati presso la scuola e 76 i negozi online che vendono prodotti agricoli creati sotto la sua guida.

Con l'aiuto dell'istituto di formazione professionale di Fu, sono state create circa 500 nuove opportunità di lavoro per ruoli quali specialisti di logistica, esperti in operazioni di e-commerce e tecnici del servizio clienti. Il fatturato di alcuni negozi può raggiungere i 500.000 yuan (circa 75.555 dollari) al mese.

Con il sostegno del governo, gli agricoltori dispongono di ampie opportunità per vivere una vita migliore istituendo e gestendo le proprie imprese, afferma Fu: "viviamo in un grande momento e userò a pieno le mie competenze nel campo dell'e-commerce al fine di costruire un futuro migliore per le zone rurali della Cina". (SEGUE)