Cina: crescono profitti imprese metalli non ferrosi

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Le aziende del settore cinese dei metalli non ferrosi probabilmente vedranno i loro profitti combinati salire del 20% su base annua, raggiungendo 200 miliardi di yuan (circa 30 miliardi di dollari) durante il primo semestre, secondo le stime industriali.

Nella prima metà di quest'anno, il settore dovrebbe mantenere il solido slancio di crescita registrato nel primo trimestre, quando i profitti totali delle ditte al di sopra una determinata dimensione si sono alzati del 56,1% raggiungendo quota 101,26 miliardi di yuan. È quanto dichiarato da Jia Mingxing, vice presidente della China Non-ferrous Metals Industry Association.

Secondo l'associazione, il valore aggiunto dell'industria dei metalli non ferrosi nei primi sei mesi dovrebbe salire di circa il 5% rispetto a un anno fa, inoltre il tasso di crescita nel primo trimestre è stato del 6,2%.

L'associazione prevede che l'output aggregato delle 10 tipologie principali di metalli non ferrosi aumenterà del 2% su base annua nel periodo gennaio-giugno, raggiungendo 33 milioni di tonnellate, in espansione rispetto allo 0,9% di crescita dei primi tre mesi.

I 10 principali metalli non ferrosi sono rame, alluminio, piombo, zinco, nichel, stagno, antimonio, mercurio, magnesio e titanio. (XINHUA)